Une MRC de la Mauricie s’attaque à la pénurie de places en garderie

La pénurie de place en garderie est un problème récurrent pour plusieurs régions. Une municipalité régionale de comté (MRC) de la Mauricie a décidé de prendre le taureau par les cornes et lance une campagne pour ouvrir de nouveaux milieux de garde.

«Ça prenait des mesures pour contrer les pertes qu'on a eues. Parce qu'on a perdu dans les dernières années 4 à 5 regroupements familiaux», a indiqué le préfet de la MRC de Mékinac, Bernard Thompson.

Une campagne a été lancée jeudi pour créer cinq nouvelles garderies d'ici deux ans. La MRC et sept partenaires offrent une aide financière de départ de 3000 dollars et des formations gratuites à ceux et celles qui souhaitent se lancer.

Le projet aidera aussi à la rétention de jeunes familles sur le territoire et rendre la MRC plus attrayante.

«Les nouveaux arrivants ont besoin d'un soutien au niveau des familles. Des fois, ils n'ont pas d'habitations, encore moins de garderies pour leurs enfants. L'initiative d'aujourd'hui est exceptionnelle. Je ne pense pas qu'une MRC ailleurs au Québec ait pensé à faire quelque chose comme ça», a ajouté Bernard Thompson qui est aussi maire d’Hérouxville.

Avec cette campagne, la MRC de Mékinac veut également valoriser les milieux de garde déjà en place. On retrouve 14 responsables en service éducatif sur le territoire. Ils auront droit à 300$ pour mettre à niveau leur garderie.

«La pandémie a mis un stress sur le milieu. C'est important d'encourager celles qui restent, parce qu'elles sont fort importantes et d'encourager d'autres femmes à ouvrir des garderies en milieu familial», a commenté Sonia Lebel, la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.

