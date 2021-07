ZUYDERHOFF, Vera





C'est le coeur brisé et avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Vera Zuyderhoff survenu dans le calme et en toute sérénité à Montréal, le 6 juillet dernier.Elle aura combattu avec courage et de façon acharnée, pendant plus de 6 mois, une maladie extrêmement rare, très agressive et, par trop, difficile à traiter.Née à McMasterville de parents néerlandais récemment arrivés au Québec, elle a étudié l'art dramatique puis les techniques scéniques au Cégep John Abbot avant de s'intégrer au milieu du spectacle québécois dès le début de la vingtaine. Elle ne le quittera pas de toute sa vie.Elle sera principalement assistante à la mise en scène et régisseure de spectacle : Théâtre du Rideau Vert (1977-1985) ; Théâtre Beaumont-St-Michel (1983-1993) (2018-2019) ; Grands Ballets Canadiens (1994-2005); Cirque du Soleil (2005-2018).Son travail l'a amenée sur tous les continents. Des centaines d'artistes et artisans du milieu du spectacle et des centaines de milliers de spectateurs de partout auront connu, le temps d'un spectacle, un moment de grâce parce que, sur scène, dans la pénombre, Vera veillait pour que tout se déroulât comme prévu.Les témoignages d'affection que nous recevons de tous ceux qu'elle a côtoyés, sur toutes les scènes du monde, nous touchent particulièrement. Elle les a tant aimés et couvés, chacun, un à un.Son fils, Alexandre Z-Roy et son conjoint, Claude-André Roy, sommes peinés de ce départ survenu trop tôt alors que Vera, rentrée récemment dans ses terres, pouvait enfin s'occuper de ses tout proches mais, aussi, un peu d'elle-même.La famille immédiate remercie du fond du coeur Olga Zuyderhoff, Fabienne Boureau et Sandrine Zuyderhoff-Craig pour le soutien qui nous a été si généreusement et spontanément offert pendant la durée de la maladie de Vera.Nous remercions également toutes les équipes soignantes du CHUM qui lui ont apporté les soins qui auraient pu lui sauver la vie. Eux non plus n'ont jamais abandonné.Des rencontres commémoratives privées auront lieu au cours des prochains mois. Les personnes concernées seront avisées par les moyens habituels.