LEGAULT, André



À Laval, le 13 juillet 2021 à l'âge de 86 ans est décédé M. André Legault, époux de feu Mme Lise Chartrand.Il laisse dans le deuil ses fils, Denis (Céline), Daniel (Brigitte), ses petits-enfants, Marie-Ève, Marc- André, Andréane, Philippe, son arrière-petite-fille, Rachel, ses frères, Jean et Michel, ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi le 19 juillet dès 9h au :FABREVILLE-LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même lundi à 11h en l'Église Saint-Ferdinand au 3250 rue Esther, Fabreville.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.