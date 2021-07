Asperges vertes, sauce hollandaise

Nos asperges se sont pointées le nez dans les épiceries et ne demandent pas mieux que d’être cuisiner pour ravir les passionnés de ce magnifique légume. Voici une recette simple et savoureuse avec nos asperges québécoises. Si vos asperges sont fines, vous n’aurez pas besoin de les peler. Par contre, dès qu’elles sont larges ou très larges, cette technique est suggérée pour que ce soit plus agréable sous la dent. Pour la cuisson de la sauce hollandaise, il faut faire attention à la chaleur de votre bain-marie. Assurez-vous que l’eau ne bouille pas, mais qu’elle mijote à peine. Si l’eau bout dans la base du bain-marie, vous vous retrouverez avec des œufs brouillés au lieu d’une émulsion chaude.