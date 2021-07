Bières et cocktails au jardin

La confection de cocktails et la fabrication de bière sont actuellement très populaires, particulièrement auprès des jeunes générations.

Si vous avez un penchant pour le mojito ou la rousse, vous pouvez cultiver dans votre jardin ou sur votre terrasse les végétaux qui pourront vous servir à aromatiser votre brassin de bière ou les cocktails que vous créerez cet été. Voici donc quelques idées et propositions qui vous permettront de créer chez vous un petit aménagement de mixologue ou de maître brasseur.

Un petit jardin pour vos cocktails

Si vous avez un faible pour la mixologie, vous pouvez créer un petit jardin pour vos cocktails et cultiver dans un même bac ou pot quelques plantes qui entrent dans la composition de certains de vos drinks ou mocktails favoris, comme le basilic, la citronnelle, la mélisse, la menthe et la monarde.

Photo courtoisie

Si vous ne buvez pas d’alcool et que vous préférez plutôt les smoothies, vous pouvez cultiver certaines plantes que vous pourrez utiliser pour la confection de vos délicieux frappés. Ainsi, vous n’avez qu’à planter dans des contenants sur votre balcon ou votre terrasse, près de votre cuisine, divers végétaux qui feront merveille dans vos smoothies, tels que le kale, le fraisier, l’épinard de Malabar et le bleuetier Jelly BeanTM.

Photo courtoisie

Si vous souhaitez rendre votre jardin de mixologue encore plus original et sympathique, vous pouvez planter les végétaux que vous souhaitez y intégrer dans des objets récupérés, tels que de vieilles valises, des malles, des mallettes et des sacs, afin de créer une ambiance liée au voyage et portant à la rêverie.

Un aménagement de maître brasseur

Photo courtoisie

Le houblon est sans contredit la plante brassicole par excellence. Proche parent de la marijuana, le houblon est une plante grimpante vivace vigoureuse qui peut atteindre quatre ou cinq mètres de hauteur. En plus d’arborer un joli feuillage lobé, le houblon produit des fruits ovoïdes de couleur vert jaunâtre très odorants, utilisés pour aromatiser la bière.

Cette plante grimpante peut facilement être cultivée en pleine terre au pied d’un mur faisant face au sud ou à l’ouest. Cependant, si vous n’avez pour tout terrain qu’un balcon, une terrasse ou le toit de l’édifice dans lequel vous habitez où installer votre jardin de brasseur, vous pouvez cultiver votre houblon au centre d’un grand contenant en textile et le faire grimper sur un obélisque ou un simple tipi fait de tuteurs de bambou.

Qu’il soit cultivé en pot ou en pleine terre, bien que le houblon résiste sans problème à nos hivers rudes (zone 3), il est tout de même bon de prendre la précaution d’installer un paillis à sa base afin de protéger sa souche des écarts de température trop importants. Comme il est très vorace, fournissez-lui également beaucoup de compost au moment de la plantation ainsi que les années subséquentes.

Afin d’aromatiser votre bière et de lui donner un parfum complexe et original, vous pouvez accompagner votre plant de houblon de divers végétaux aromatiques tels que l’aspérule odorante, le marrube, la réglisse et le romarin.