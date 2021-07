Charles Dubé-Brais heureux dans le siège du pilote

L’entraîneur-chef Charles Dubé-Brais, des BlackJacks d’Ottawa, est sûr de voir son équipe rebondir après un départ en deçà de ses attentes.

Après un passage dans l’organisation des Raptors de Toronto comme entraîneur adjoint, Charles Dubé-Brais a bon espoir de bien faire les choses dans son nouveau poste à Ottawa. Malgré le cinquième rang de l’équipe à la mi-saison et une fiche de deux victoires et cinq revers dans la Ligue canadienne élite de basketball (LCEB), le natif de Sillery est conscient qu’il y avait un grand écart à combler par rapport aux formations bien établies du circuit.

«C’est la vraie première saison de la franchise, car la dernière saison était dans la bulle. Nous avons procédé à un bon ménage du personnel depuis. Il faut du temps pour instaurer une culture gagnante et c’était un peu illusoire de penser que nos résultats seraient meilleurs que les formations qui sont là depuis le début du circuit. Le calendrier chargé n’aide pas notre cause parce qu’il y a moins d’entraînements de qualité. Nous avons eu seulement 28 jours avec nos gars et tu ne veux jamais couper les coins ronds, mais je m’attendais à des résultats supérieurs malgré ça», explique le dirigeant.

Un changement profitable

Pour ceux qui ne comprennent toujours pas la décision de l’entraîneur d’avoir quitté l’organisation des Raptors de Toronto au profit de celle d’Ottawa dans un calibre inférieur, le principal intéressé voit sa décision comme une occasion unique de mettre en pratique ses connaissances. «C’est loin d’être une rétrogradation! Je serai toujours redevable aux Raptors parce que j’ai appris énormément à l’intérieur de l’organisation. Quand t’es adjoint, la seule chose que tu possèdes c’est ton opinion, mais ce n’est pas toi qui prends les décisions. C’était important de sauter sur l’occasion pour mon développement. Je suis content d’être à nouveau entraîneur-chef.»

Une ligue sérieuse

Charles Dubé-Brais assure que la LCEB est un circuit très sérieux qui risque d’avoir une belle notoriété plus tôt que tard. «Ça n’a rien à voir avec toutes les tentatives professionnelles pour instaurer une ligue respectable au Canada. Je sais de quoi je parle pour avoir été entraîneur des Kebs de Québec à l’époque. Je crois que la vision des dirigeants est de passer à 12 équipes. Montréal se joint au circuit dès l’an prochain. Le produit est de grande qualité et il peut se comparer à plusieurs bonnes ligues européennes. La qualité des entraîneurs qu’on y retrouve est aussi très solide.»

Des fleurs pour un jeune Québécois

Le dirigeant a tenu un discours très positif pour l’arrière Alain Louis, l'un des deux Québécois de l’équipe, qui a joué à l’Académie de basketball de Thetford. «Il joue de grosses minutes pour nous. Il est déjà un des meilleurs joueurs en défensive de périmètre de la ligue et il continue de s’améliorer chaque jour. Il faut continuer à polir son jeu offensivement, mais il est devenu un joueur de calibre professionnel».

Une expérience enrichissante

Vincent Plante ne voit pas le temps passer pendant sa première expérience de basketball professionnel. Le jeune entraîneur passe la saison estivale dans la capitale fédérale, après avoir été embauché comme adjoint par son mentor et ami Charles Dubé-Brais. L’ancien joueur de football du Rouge et Or assure qu’il ramène dans ses bagages beaucoup d'expérience qui profitera à ses joueurs collégiaux des Dynamiques de Sainte-Foy.

«Je ne vois pas le temps passer. Je suis comme un poisson dans l’eau. Je suis beaucoup impliqué et je touche à beaucoup de choses. J’ai beaucoup appris sur l’aspect relationnel avec les joueurs et plusieurs petits détails au niveau stratégique. C’est un investissement de temps important, mais c’est captivant.»

Défi anglophone

Même s’il parle avec aisance la langue de Shakespeare, l’entraîneur de basketball mentionne que d’entraîner uniquement en anglais représente l’obstacle le plus important de son aventure professionnelle.

«C’est la première fois que j’entraîne seulement en anglais. Il faut être très précis pour employer les bons termes avec un vocabulaire juste. À ce niveau, les détails sont très importants et la communication est la clé.»

Charles Dubé-Brais a précisé que son protégé s’était très bien intégré au reste du personnel d’entraîneurs. «Ils ont été impressionnés par les connaissances et le professionnalisme de Vincent. Ce sont des choses que je savais, mais maintenant tout le monde est au courant. Je lui donne 10 sur 10 actuellement. Il a sa place et il est apprécié des joueurs.»

Les deux entraîneurs québécois ont assuré que le retour progressif de la foule sera apprécié de tout le monde. Ottawa a le droit d’accueillir un maximum de 1000 personnes pour sa prochaine rencontre à l’aréna de la Place TD.

