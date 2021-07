Comment évacuer une impression de vide intérieur?

J’ai 81 ans, deux enfants qui sont en couple avec des enfants, et deux sœurs veuves qui ont des enfants également. J’ai toujours été considéré comme marginal dans la famille car je ne suis pas quelqu’un qui apprécie la vie en société. Au décès de ma femme en 2016, j’ai fait le choix conscient de vivre seul, car je savais la difficulté que ça pouvait représenter de trouver une femme comme elle qui ne me forcerait pas à socialiser avec tout le monde et n’importe qui.

Ce qui fait que quand la pandémie a frappé et qu’il a fallu s’isoler, ça n’a pas été une grosse perte pour moi de ne plus pouvoir rencontrer mes enfants, mes sœurs et le reste de la famille. Vous allez probablement me trouver méchant, mais dans ce gros paquet de monde, plusieurs me tapent sur les nerfs tellement ils n’ont rien d’intéressant à dire.

Je suis persuadé que si vous leur parliez à eux, ils vous diraient que c’est moi le marginal. Moi qui peux rester assis devant eux autres sans ouvrir la bouche tant leur conversation ne m’intéresse pas. Et ce serait vrai. Mais suis-je si marginal, si à côté de la track de ne pas avoir envie de discuter avec des gens que je considère comme des cons ? Ces derniers incluant mes enfants et leurs conjoints.

Le plus difficile maintenant qu’on déconfine, c’est que je vais devoir recommencer à les voir, car eux tiennent à me voir malgré mon côté asocial. Comment puis-je leur annoncer que rien ne me fait plus plaisir que quand ils annulent les rencontres familiales à plusieurs ? Ils ont peur que je crève d’ennui tous seul alors que c’est le contraire.

Un vieux heureux avec lui-même

Il est difficile de dire ce genre de vérité aux gens sans les blesser, surtout si on utilise le vocabulaire qui figure dans votre lettre. Car n’est pas nécessairement con celui ou celle qui n’entre pas dans vos critères personnels de « personne intelligente » qui mérite une certaine attention de votre part.

Une étude parue en 2016 sous l’égide de Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) adémontré une « absence de corrélation immédiate entre isolement réel et impression personnelle de solitude, car plus de la moitié des personnes qui se sentent seules ne le sont pas. »

Mais il y a certainement moyen d’espacer les rencontres sans blesser personne quand on considère que les gens comme vous « ...émettraient, souvent à leur insu, des signaux susceptibles d’éloigner les autres. Ils sourient moins, tendent à se montrer agressifs et susceptibles, quand ils devraient au contraire composer avec l’environnement. » Fort de toutes ces informations vous devriez trouver les mots pour dire votre vérité sans blesser personne.