Elle découvre que son bébé a le cancer grâce à son iPhone

Une mère de Gainesville, aux États-Unis, a permis de sauver la vie de son bébé en le prenant en photo.

Josie Rock a découvert que son enfant de quatre mois, Asher, était atteint du cancer de l’œil grâce à un cliché réalisé avec son iPhone, rapportent plusieurs médias américains.

Cette dernière était en train de photographier son poupon lorsque le flash s’est éteint en raison d’un changement de lumière dans la pièce.

Or, sur la photo prise sans flash, le nourrisson avait un œil rouge, comme c’est souvent le cas, mais la pupille de l’œil droit était marquée d’une tache blanche.

Cette décoloration de l’œil de son enfant a aussitôt mis la puce à l’oreille de Josie Rock, qui est infirmière de profession.

Au lieu de supprimer la photo, la maman l’a montrée à des spécialistes, qui ont diagnostiqué un rétinoblastome de niveau D, la deuxième catégorie la plus grave de tumeur, selon la Société américaine du cancer.

L’enfant a heureusement pu subir des traitements rapidement; il a notamment dû recevoir de la chimiothérapie.

Ce traitement a par ailleurs été très difficile pour Asher et sa famille.

«C’était horrible. Il a été longtemps malade. Mon conjoint et moi sentions régulièrement l’odeur du vomi et Asher dormait sur des serviettes plutôt que des draps. Il était pâle et n’avait pas d’appétit», a raconté Josie Rock sur sa page Facebook.

Maintenant âgé de sept ans, Asher a subi pas moins de 54 examens sous anesthésie et jusqu’ici, son cancer demeure inactif.

