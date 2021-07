Gabriella tente sa chance à America’s Got Talent

Après avoir vécu l’aventure The Voice en France, la chanteuse et violoniste québécoise Gabriella tente maintenant sa chance aux États-Unis sur le prestigieux plateau de l’émission America’s Got Talent.

L’artiste de 28 ans, que certains avaient déjà aperçue dans les publicités annonçant le retour de la populaire télé-réalité estivale de la chaine NBC, a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’on la verra lors de la dernière émission consacrée aux auditions, mardi soir, à 20h.

Outre de révéler sa présence à l’émission, Gabriella n’a laissé filtrer aucune autre information à propos de sa performance. Il faudra attendre mardi soir pour savoir avec quelle chanson elle a tenté de séduire les juges et qu’est-ce que Howie Mandell, Heidi Klum, Sofia Vergara et Simon Cowell ont pensé de sa performance.

Plus tôt cette année, une spécialiste en entrainement canin de Thetford Mines, Alexandra Côté, et deux étudiants de l’École nationale de cirque de Montréal, Yohann Trépanier et Raphaël Dubé, ont aussi pris part à America’s Got Talent (Du talent à revendre dans sa version québécoise).

En 2016, Gabriella avait atteint l’étape quart de finale de l’émission The Voice, en France, dans l’équipe de Mika. Elle a aussi participé à Destination Eurovision 2019.

Elle compte deux albums à son actif : The Story of Oak and Leafless, en sorti en 2015, et Étrangère, paru en 2019.