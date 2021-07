Jake Cronenworth complète le carrousel

Jake Cronenworth a réussi un carrousel dans un imposant gain de 24 à 8 des Padres de San Diego, vendredi à Washington, contre les Nationals.

Le massacre, tout comme l’exploit de Cronenworth, a commencé en deuxième manche. Avec un pointage égal de 3 à 3, les visiteurs ont amorcé une poussée de sept points, durant laquelle l’athlète de 27 ans a cogné un double de deux points.

Celui qui revenait de Denver, au Colorado, où il a participé au match des étoiles, a poursuivi sa soirée en frappant un triple dès le tour au bâton suivant des siens, produisant ainsi le seul point de la manche.

En cinquième manche, Cronenworth a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, mais aucun coéquipier était sur les sentiers. Il a finalement réussi un simple lors du tour au bâton suivant des siens. Le natif du comté de Saint Clair, dans l’État du Michigan, a ainsi fini son match avec quatre coups sûrs et autant de points produits.

Il s’agit du troisième carrousel dans l’histoire des Padres. Matt Kemp et Wil Myers avaient réussi les deux autres, respectivement en 2015 et en 2017, tous les deux au Coord Field, domicile des Rockies du Colorado. Il s’agit aussi du deuxième carrousel cette saison. Trea Turner, des Nationals, en avait fait un contre les Rays de Tampa Bay, le 30 juin.

«Slam Diego» se manifeste

Les Padres ont aussi ajouté un chapitre à leur légende qui leur a valu le surnom «Slam Diego».

Myers a complété la poussée de sept points des siens en deuxième manche avec une retentissante frappe qui a vu la balle terminer sa course dans les estrades. Cette frappe s’est avérée être un grand chelem, puisque Manny Machado, Tommy Pham et Eric Hosmer occupaient chacun un coussin.

Myers a frappé un second circuit lors de la poussée de six points des siens en sixième manche. Il a finalement terminé son match avec trois coups sûrs et sept points produits.

