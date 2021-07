La cheffe de l'opposition bélarusse va rencontrer de hauts responsables de la Maison-Blanche

La cheffe de file en exil de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, aux États-Unis à partir de dimanche, y rencontrera de hauts responsables de la Maison-Blanche, a indiqué vendredi à l’AFP une source gouvernementale américaine, alors que la répression contre les opposants s’amplifie dans le pays.

«Le monde entier a été impressionné par le peuple du Bélarus, dont la meneuse de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa, qui continue à réclamer avec courage un rôle dans l’avenir de son pays, bravant une cruelle répression», a dit un haut responsable de l’administration américaine.

«De hauts responsables de la Maison-Blanche se réjouissent de rencontrer Mme Tikhanovskaïa la semaine prochaine, lors de son séjour à Washington. Les États-Unis se tiennent à ses côtés et aux côtés du peuple du Bélarus, et continueront à soutenir leurs espoirs démocratiques », a-t-il ajouté.

La justice bélarusse a condamné vendredi à de lourdes peines de prison 11 étudiants et un professeur pour avoir manifesté contre le président Alexandre Loukachenko.

Les services de sécurité ont parallèlement mené dans la journée une nouvelle vague de perquisitions chez au moins 18 journalistes indépendants, dont au moins trois ont été arrêtés, selon l’association bélarusse des journalistes.

Depuis des mois, le régime d’Alexandre Loukachenko emprisonne à tout va opposants, journalistes et militants pour mater définitivement la contestation née de sa réélection — jugée frauduleuse — à un cinquième mandat en août 2020.