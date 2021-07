Le Groupe TVA, avec l’appui du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, a annoncé l’agrandissement des studios de MELS, avec la construction de MELS 4. Ce projet permettra à MELS, un leader de l’industrie cinématographique et télévisuelle au Canada, d’attirer davantage de tournages d’envergure dans ses studios.

Photos Martin Alarie, Pascale Vallée

La mairesse de Montréal Valérie Plante est entourée de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et d’Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation.

La livraison du projet MELS 4 est prévue au printemps 2023. Sur la photo, on aperçoit des dirigeants de MELS, Paul Bellerose, Richard Cormier, Marie-Christine Jean, Frederic Boucher et Julie Brabant.

De nombreux critères environnementaux seront inclus dans la construction de MELS 4. Véronique Mercier, v.-p. communications Québecor, et Anick Dubois, v.-p. finances TVA, sont entourées de Vincent Rabault, directeur des affaires publiques Vidéotron, et de Mathieu Ratté, réalisateur.

La construction de MELS 4 entraînera d’importantes retombées économiques pour la métropole montréalaise. La mairesse de Montréal Valérie Plante est entourée de Sylvie Lalande, présidente du CA de Groupe TVA, et de Chanelle Routhier, BCTQ.

MELS comprendra 21 studios une fois que le projet MELS 4 sera complété. La mairesse de Montréal Valérie Plante est entourée de Martin Carrier, président de MELS, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

