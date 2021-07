La mère et sa fille coincées en France de retour au pays

Laurence Lacroix et sa fille Louhann, coincées en France depuis trois semaines pour des raisons administratives, sont de retour au Canada et vont revenir au Lac-Saint-Jean dans les prochaines heures.

Le père de la famille a obtenu son statut de résident permanent jeudi, permettant ainsi à Mme Lacroix et sa fille Louhann de rentrer au Canada. Cédric Lacroix a été agréablement surpris et ne s'attendait pas à le recevoir aussi rapidement. L'homme est soulagé et rempli de bonheur parce qu'il pourra enfin tourner la page de cette histoire et retrouver sa femme et sa fille.

«Quand j'ai reçu le courriel de confirmation que j'étais un résident permanent, j'étais vraiment heureux. J'ai pu contacter ma blonde et lui dire, c'est bon Louhann peut rentrer», a déclaré M Lacroix.

Dès qu'elles ont eu la nouvelle, elles ont acheté leur billet d'avion pour revenir au Canada le plus rapidement possible. «Je pensais que ma blonde allait arriver aujourd'hui et ma fille plus tard le temps que tout se débloque. Je ne pensais pas aussi vite, je n'y croyais pas. C'était une surprise à 16 h 30 quand j'ai reçu la confirmation. Après le malheur, le bonheur qui arrive», a-t-il ajouté.