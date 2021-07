«Summer of Soul»: le festival inconnu

Quand on pense à un grand rassemblement musical de l’été 1969, le mot Woodstock est le seul qui vient en tête. Ou plutôt était, depuis que le musicien Questlove a mis la main sur les images perdues d’un festival de musique qui a rassemblé des centaines de milliers d’Afro-Américains en plein cœur de Harlem.

Il en a tiré un documentaire fascinant, Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised). Tenu sur six fins de semaine de l’été 1969 au parc Mount Morris, le Harlem Cultural Festival a tous les attributs, avec le recul historique, de l’événement mythique.

Photo courtoisie, Mass Distraction Media

Devant une foule constituée que de Noirs, on voit un jeune Stevie Wonder de 19 ans qui se lance dans un frénétique solo de batterie, The 5th Dimension, avec ses chanteurs tout d’orange vêtus, qui entonne Aquarius/Let The Sunshine In, Sly and the Family Stone qui brûle les planches, Mahalia Jackson et Mavis Staples qui chantent ensemble la chanson préférée de Martin Luther King, Take My Hand, Precious Lord, un an après son assassinat, Nina Simone qui réclame justice pour la communauté noire.

Du bonbon

Du blues, du gospel, du jazz, de la soul et Motown à son meilleur. Du bonbon pour les yeux et les oreilles. Dire que ces images ont pris la poussière dans un sous-sol pendant 50 ans.

En les montrant aux artistes et spectateurs qui ont participé à l’événement, Questlove a pu injecter une juste dose d’émotion dans son film, qui fait évidemment une large place au contexte socioéconomique de l’époque, marqué par la lutte des Afro-Américains contre les inégalités raciales.

► Summer of Soul... est à l’affiche au cinéma et sur Disney+.

Summer of Soul ★★★★ ★

Film documentaire de Ahmir « Questlove » Thompson

Avec Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone