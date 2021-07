Le top 10 des joueurs autonomes sans compensation

La coupe Stanley vient à peine d'être décernée, les Montréalais ne se sont pas encore remis de leur peine d'amour et l'une des périodes préférées de l'amateur de hockey est déjà à nos portes. Le 28 juillet marquera cette année l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

À l'approche du jour J, voici un top 10 de ceux qui sont en voie d'être libres comme l'air, c’est-à-dire les joueurs autonomes sans compensation.

10- Mike Hoffman, ailier gauche

Un entraîneur ne peut l’utiliser à toutes les sauces et doit le protéger à cinq contre cinq. N’empêche, Hoffman demeure un franc-tireur efficace, menaçant en avantage numérique et capable de marquer un gros but.

Photo AFP

9- Zach Hyman, ailier droit

Il peut être employé sur tous les trios et complète à merveille les joueurs de talent. Hyman a toujours le nez dans la circulation et il est infatigable en échec-avant. Sa perte ferait très mal aux Maple Leafs de Toronto.

Photo Martin Chevalier

8- Phillip Danault, joueur de centre

Si un trophée Selke était également remis lors des séries éliminatoires, il l’aurait remporté cette année. Du moins, il aurait certainement figuré parmi les finalistes. L’apport de Danault au sein d’une équipe est extrêmement difficile à quantifier. Les vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH) détestent l’affronter. Il a aussi prouvé par le passé qu’il pouvait en offrir davantage sur le plan offensif que la saison dernière.

Martin Chevalier / JdeM

7- Ryan Suter, défenseur gaucher

Les jambes vieillissent, mais le sens du jeu, non. Même à 36 ans, Suter peut offrir de valeureux services à une équipe. Comme le Wild du Minnesota continuera de lui verser de l’argent et qu’il n’a pas encore remporté la coupe Stanley, on présume qu’il pourrait offrir un rabais à la formation de son choix.

Photo d'Archives

6- David Krejci, joueur de centre

Dans l’ombre des gros canons des Bruins de Boston, le Tchèque a, mine de rien, récolté près d’un point par match en 2020-2021. Un joueur intelligent.

Pierre-Paul Poulin / JdeM

5- Tyson Barrie, défenseur droitier

Il y a une raison pour laquelle aucun vote du scrutin au trophée Norris ne lui a été décerné, même s’il a dominé les défenseurs au chapitre des points la saison dernière. Cela dit, si vous êtes en mesure de bien l’entourer et que vous avez besoin d’un spécialiste du jeu de puissance, Barrie est votre homme.

Photo AFP

4- Taylor Hall, ailier gauche

L’Albertain a un talent fou et il est parvenu à l’exprimer sur la patinoire lorsqu’il a été échangé aux Bruins. Là-bas, il n’était qu’un excellent joueur parmi tant d’autres. C’est ce genre de «casting» qu’il doit obtenir pour performer à la hauteur de ses habiletés.

AFP

3- Gabriel Landeskog, ailier gauche

Les négociations entre Landeskog et l’Avalanche du Colorado traînent de la patte, apparemment. Si le grand Suédois est disponible à l’ouverture du marché, il y aura un intérêt monstre pour ses services. Une armoire à glace de la sorte avec autant d’aptitudes individuelles, ça ne court pas les rues.

AFP

2- Dougie Hamilton, défenseur droitier

Ironiquement, Hamilton n’est pas aussi robuste que ses mensurations le suggèrent (6 pi et 6 po, 229 lb). Toutefois, il met à contribution sa longue portée, et sa grande stature ne l’empêche pas de patiner avec la grâce d’une ballerine. Hamilton a accumulé pas moins de 82 points en 102 matchs lors des deux dernières saisons.

Vous savez, le Canadien de Montréal devra possiblement remplacer Shea Weber...

AFP

1- Alexander Ovechkin, ailier gauche

Bien entendu, il serait fort étonnant que le Tsar ne finisse pas sa carrière avec les Capitals de Washington. S’il décide bel et bien de se prévaloir de son autonomie, cependant, il s’agirait d’une occasion incroyable pour les autres équipes de la LNH.

Celui que plusieurs considèrent comme le meilleur buteur de tous les temps peut amener n’importe quelle formation à de nouveaux sommets en avantage numérique.