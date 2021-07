Lewis Hamilton en tête pour la course sprint ; Stroll 15e

La Formule 1 tenait vendredi la séance de qualification en vue de la première course sprint de son histoire, sur le circuit de Silverstone, en Grande-Bretagne. Le pilote de Mercedes Lewis Hamilton, le favori local, partira au premier rang, tandis que le Québécois Lance Stroll s’élancera du fond de la grille, en 15e place.

La course sprint est le nouveau format de qualification mis à l’essai par la F1. Il est déjà courant en Formule 2 et permet aux amateurs d’assister à trois journées excitantes. La course de samedi, longue d’environ 30 minutes, permettra d’établir la grille pour le Grand Prix du lendemain. Son vainqueur mettra aussi la main sur trois points au classement, comparativement à deux et un pour les deux concurrents suivants.

Hamilton a quelque peu surpris Max Verstappen en Q3, le pilote de l’écurie Red Bull ayant été dominant lors des dernières semaines. Le Britannique a arrêté le chronomètre à 1 min 26,134 s, tout juste devant le Néerlandais. Valtteri Bottas (Mercedes) partira troisième.

Stroll, quant à lui, a eu de la difficulté à composer avec les derniers virages à Silverstone et est passé à un cheveu d’être éliminé dès la Q1. Le pilote d’Aston Martin n’a pu améliorer son sort par la suite, demeurant 15e.

Le titre de performance de la journée est allé à un autre favori de la foule, le Britannique George Russell. À bord de sa monoplace Williams, le jeune de 23 ans a atteint la Q3 pour une deuxième fois consécutive et partira huitième.