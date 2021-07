Louise Desnoyers libérée de prison dans les prochains jours

Louise Desnoyers, cette mère de famille qui avait noyé son fils dans le lac Champlain en août 2006, sera bientôt libérée de prison.

La Québécoise avait été condamnée en 2009 à 15 ans de prison par une cour du Vermont pour le meurtre de l’enfant et est emprisonnée là-bas depuis.

À sa libération, Mme Desnoyers sera déportée au Canada, où les conditions de ne pas entrer en contact avec son ex-conjoint, Réal Langlois, et son fils ne seront plus en vigueur.

«Je ne suis plus en contact depuis 12 ans, mon fils non plus [...] On avait la paix avec le jugement américain, mais on ne peut pas l’appliquer au Canada», a expliqué M. Langlois à TVA Nouvelles, vendredi.

«Avec le temps, nous avons découvert beaucoup de choses sur ce meurtre-là qu’on ne pardonne pas. C’est peut-être mieux qu’elle ne se présente pas ici», a-t-il ajouté.

M. Langlois et son fils vont donc effectuer des démarches pour essayer d’obtenir certaines conditions au Québec.

«On peut penser à plusieurs alternatives, dont l’obtention d’une injonction qui serait émise ici par un juge de la Cour supérieure», a fait savoir l’avocat de la famille, Me Stephen Angers.

«On pourrait aussi avoir la possibilité qu’un juge de la Cour du Québec émette une ordonnance en vertu de l’article 810 qui serait valide sur une période d’un an durant laquelle Mme Desnoyers ne pourrait pas communiquer directement ni indirectement avec mes deux clients», a précisé l’avocat.

Rappelons qu’en août 2006, Louise Desnoyers s’était rendu au Vermont avec son fils Nicolas, alors âgé de huit ans, peu après que son conjoint lui ait annoncé sa volonté de se séparer.

La femme avait noyé l’enfant dans le lac Champlain avant de tenter de se donner la mort.