Mackenzie Hughes tombe de son piédestal

Le Canadien Mackenzie Hughes n’a pu conserver le sommet du classement, se contentant d’une fiche de 69, un coup sous la normale, durant la deuxième ronde de l’Omnium britannique, vendredi, au Club Royal St. George’s.

Hughes a ainsi chuté en 12e place à cause de son cumulatif de 135 (-5) et accuse un retard de six coups sur le meneur, le Sud-Africain Louis Oosthuizen (65). Le joueur de l’unifolié a calé trois oiselets et commis deux bogueys au cours de sa journée.

AFP

L’Américain Collin Morikawa (64) occupe le deuxième rang avec un retard de deux coups. Son compatriote Jordan Spieth est troisième à 132 (-8), tandis qu’un autre golfeur canadien, Corey Conners (68), fait partie d’un groupe au 17e rang à 136 (-4).

Deux autres participants du pays ont pour leur part subi le couperet, soit Adam Hadwin (69) et Richard T. Lee (69), qui ont tous deux joué quatre coups de plus que la normale de 70. Auteur d’une désastreuse fiche de 80 (+10) la veille, le vétéran Phil Mickelson (72) a également vu son tournoi prendre fin.