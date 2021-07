Révolution prêts-à-boire

Les boissons festives en canettes continuent de se multiplier... et ne cessent de se diversifier !

Eau pétillante alcoolisée, gin-tonic, cocktails au cidre, sangria ou limonade, une toute nouvelle génération de prêts à boire en canette sera sur les tablettes pour l’été.

Projet plage ou pique-nique ? On passe à la SAQ ou à l’épicerie et hop, dans la glacière !

Pratiques et recyclables, on les a définitivement adoptés.

Wabasso gin Conifère

Photo courtoisie

Les amateurs de root beer seront comblés avec ce cocktail aux arômes piquants de forêt nordique et de romarin, concocté à partir du délicieux gin Conifère de la distillerie Wabasso de Trois-Rivières. Léger en bulles comme une boisson gazeuse et plutôt sucré au goût, il fait 7 % d’alcool.

Cocktail au cidre Milton Star

Photo courtoisie

La Cidrerie Milton de Sainte-Cécile-de-Milton présente son cocktail au cidre Milton Star, une limonade... à la pomme fraîche ! Fruitée, acidulée et riche en saveurs naturelles, cette boisson à 5 % d’alcool est tout à fait rafraîchissante et se boit comme du jus.

Limonade à l’amaretto Miele Sour

Photo courtoisie

Petit frère de l’amaretto Miele des Spiritueux d’Iberville, de Montréal, le Miele Sour est absolument intrigant. Imaginez une délicate limonade citronnée aux effluves de pâte d’amande... Le Miele Sour est audacieux, et délicieux ! 7 % d’alcool.

Shape framboise menthe

Photo courtoisie

Très désaltérant, le Shape framboise menthe fabriqué à Montréal se boit comme de l’eau... ou presque ! Très difficile de détecter le goût de l’alcool, malgré un taux de 4,2 %. Se démarquant dans la catégorie seltzer, il vient de remporter un prix Master à la compétition internationale Global Spirits Masters de Londres.

Gingria Stadaconé

Photo courtoisie

À base de gin et de jus de canneberge, la Gingria de la Distillerie Stadaconé de Québec est inspirée des sangrias espagnoles aux agrumes. Un très beau produit à 5 % d’alcool qui ressemble à s’y méprendre à une sangria au vin rouge et présente un bouquet d’arômes naturels d’agrumes et de fruit de la passion.

Limonade rose Distillerie 3 Lacs

Photo courtoisie

La voici, cette pétillante limonade rose qui met en valeur l’inimitable gin au pamplemousse rose de la Distillerie 3 Lacs, de Salaberry-de-Valleyfield. Toute en douceur, cette pétillante boisson au gin à 5 % d’alcool est absolument rafraîchissante, avec ou sans glaçons.

Sangria aux bleuets Monsieur Cocktail

Photo courtoisie

Le goût et l’astringence des bleuets sauvages du Lac-Saint-Jean donnent toute sa personnalité à cette sangria de Monsieur Cocktail, élaborée à Québec avec un vin cabernet sauvignon d’Espagne. À déguster bien froid sur glace. 5 % d’alcool.

Seventh Heaven pamplemousse rose

Photo courtoisie

Pour ceux qui aiment le pamplemousse rose, sa tranchante amertume et sa douceur sucrée, sans trop de sucre ajouté, le Gin Fizz au pamplemousse rose de Seventh Heaven est le cocktail parfait. Une boisson au gin pleine de saveurs fruitées qui fait 7 % d’alcool.

Kokomo Spark Bombe Pop

Photo courtoisie

Le Kokomo Spark Bombe Pop, de l’entreprise Glacier Factory de Blainville, est une boisson alcoolisée au malt, qui goûte en tout point le célèbre popsicle bleu blanc rouge dont il est inspiré ! 5 % d’alcool et 0 gramme de sucre, malgré son goût sucré.

Good Fortune

Photo courtoisie

Rafraîchissante et toute en légèreté, cette boisson pétillante à base de vin fabriquée à Montréal offre de subtiles saveurs de mûres et de fleurs de sureau. Plus près de l’eau pétillante alcoolisée que de la sangria, elle titre 4 % d’alcool.