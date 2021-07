Shohei Ohtani attire les collectionneurs

Le joueur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani est en demande dans le monde du baseball majeur dernièrement, tout comme les objets de collection lui ayant appartenus. Mis aux enchères par le circuit Manfred, le chandail porté au match des étoiles par le Japonais est déjà assuré d’avoir un prix final au moins dans les six chiffres.

En matinée vendredi, un collectionneur avait fait une offre de 111 050 $ pour l’objet. Selon le baseball majeur, il s’agit de la plus grande offre jamais faite pour un chandail revêtu par un athlète durant un match.

Ohtani est devenu le premier individu dans l’histoire du baseball majeur à être nommé comme lanceur et frappeur au match des étoiles. Durant l’événement, le couteau suisse des Angels n’a permis aucun point à ses adversaires en une manche au monticule. Au bâton, il a été retiré à deux occasions, lui qui a frappé deux roulants.

Les ligues majeures ont placé aux enchères l’ensemble des 65 chandails portés par les joueurs ayant participé à la classique annuelle. L’argent amassé sera ensuite remis à des œuvres de charité.

À titre comparatif, si les enchères se terminaient au moment d’écrire ces lignes, le chandail d’Ohtani se vendrait au-delà de 100 000 $ de plus que celui de son plus proche poursuivant, celui de Vladimir Guerrero fils. Le gilet de la jeune vedette des Blue Jays de Toronto a reçu une offre de 4010 $. Fernando Tatis fils (3630 $) et Aaron Judge (3010 $) suivent dans l’ordre, alors que la grande majorité des autres chandails n’ont pas encore franchi le cap du 1500 $.

Les chandails sont mis aux enchères jusqu’au 21 juillet.