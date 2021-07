Six défenseurs pour remplacer Shea Weber

L’absence de Shea Weber la saison prochaine laisse un trou béant dans la brigade défensive du Canadien de Montréal, un trou que Marc Bergevin a intérêt à combler pour que son équipe retourne en séries.

Dans cette optique, voici six arrières qui pourraient être appelés à remplacer celui qu’on surnomme «l’homme montagne».

Seth Jones

Martin Chevalier / JdeM

Tout indique que les Blue Jackets l’échangeront, sachant qu’il n’est pas intéressé à s’enraciner à Columbus. Il peut accéder à l’autonomie complète au terme de la saison prochaine.

Jones est un athlète fantastique capable de jouer plus de 25 minutes par match. À seulement 26 ans, il pourrait devenir le quart-arrière du Tricolore pendant plusieurs années s’il acceptait de signer une prolongation de contrat à Montréal.

Il serait un digne héritier de Weber, son ancien mentor avec les Predators de Nashville. Toutefois, le natif d’Arlington, au Texas, a-t-il vraiment envie de jouer au Canada?

Tyson Barrie

Martin Chevalier / JdeM

Barrie ne remplacerait pas tout à fait Weber, car son profil de joueur et celui du numéro 6 sont diamétralement opposés.

Chose certaine, il donnerait un sérieux coup de main au CH en avantage numérique et améliorerait le jeu de transition de l’équipe à forces égales.

Barrie a dominé les défenseurs du circuit Bettman avec 48 points en 2020-2021. Il deviendra joueur autonome sans compensation le 28 juillet.

Dougie Hamilton

AFP

Hamilton a vraiment élevé son jeu à un autre niveau lors des deux dernières saisons. On parle d’une récolte de 82 points en 102 matchs et d’une fiche cumulative de +50.

Malgré sa grande stature, il n’est pas aussi intimidant que Weber, mais son efficacité dans les trois zones est indéniable.

Adam Larsson

Martin Chevalier / JdeM

Nous voilà certes dans une autre classe de joueurs. Larsson n’est pas un nom attrayant.

Ce gros joueur de 6 pi et 3 po et 208 lb peut toutefois offrir une bonne vingtaine de minutes au CH dans des situations importantes, en plus de tirer son épingle du jeu en infériorité numérique.

Chez les défenseurs, Larsson a terminé au cinquième rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre des mises en échec la saison dernière. Il aiderait la brigade musclée du Tricolore à conserver son aura des séries éliminatoires.

Le Suédois deviendra libre comme l’air le 28 juillet.

Mark Giordano

Photo Martin Chevalier

Oui, Giordano est gaucher, ce qui n’est pas idéal si l’objectif est de remplacer Weber. Cependant, les options ne sont pas très nombreuses et Giordano offre beaucoup de qualités semblables à celles de l’imposant arrière.

Le vétéran des Flames pratique un style de jeu très physique, lui évolue dans l’Ouest depuis le début de sa carrière.

Il est plus âgé à 37 ans, mais il ne reste qu’une année à son contrat avec Calgary, d’une valeur moyenne de 6,75 millions $.

Rasmus Ristolainen

AFP

Le Finlandais se retrouve constamment au cœur des rumeurs de transaction depuis plusieurs années déjà.

Ses statistiques avancées atroces et son jeu défensif douteux ont fait peur aux équipes de la LNH par le passé.

Mais que serait-il en mesure de faire à l’extérieur de Buffalo, un environnement qui s’est avéré toxique pour plusieurs joueurs? La question mérite d’être posée. N’empêche, prudence est de mise.