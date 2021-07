«Pour moi, c’est un all-in»: le patron de Cookie Bluff investit tout dans une nouvelle entreprise

En pleine pandémie, l’entrepreneur québécois à la tête de la compagnie spécialisée dans la pâte à biscuits à manger crue, Cookie Bluff, a décidé d’investir tout son fonds de roulement dans une nouvelle entreprise.

• À lire aussi: Cookie Bluff charme le géant Nestlé

« Pour moi, c’est un all-in » comme on dit au poker, répond au Journal le président, Sébastien Fiset, qui tentera maintenant de se faire un nom dans le monde des Bubble tea avec sa nouvelle compagnie Bobba.

Ces derniers mois, l’entrepreneur de trente ans a développé avec l’aide d’une entreprise taïwanaise un Bubble tea sous forme de prêt-à-boire qui est disponible dans des supermarchés et des dépanneurs du Québec.

Photo Stevens LeBlanc

C’est après avoir dû mettre sur pause en raison de la COVID-19 ses plans d’expansion à travers le Canada et à l’international du côté de Cookie Bluff qu’il a décidé de se retrousser les manches et de diversifier ses revenus.

« On vend quand même un produit un peu de luxe, si on peut dire. Au début de la pandémie, nous avons connu une baisse. Je me suis interrogé à savoir comment je pouvais faire encore grandir mon entreprise », raconte M. Fiset, qui a alors entamé des recherches sur les breuvages Bubble tea.

Photo Stevens LeBlanc

Au cours des prochaines semaines, Bobba devrait être offert dans plus de 700 points de vente au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. La compagnie a notamment une entente avec le géant Sobeys (IGA). La marque sera aussi présente dans des dépanneurs Voisins, Boni-soir et Needs.

M. Fiset chiffre à environ 400 000 dollars son investissement dans sa nouvelle entreprise. Il a aussi profité d’une subvention de 30 000 dollars d’un programme du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’​Alimentation du Québec.

Parcours difficile

Il aura fallu huit mois de recherche et de développement notamment avec le Centre de développement bioalimentaire du Québec avant d’avoir la recette.

« Cela a été un parcours très difficile. Nous n’y arrivions pas du tout. L’osmose entre la bulle et le liquide était un échec. À un certain moment, j’étais découragé. [...] Nous avons même failli abandonner », confie M. Fiset.

C’est après avoir discuté avec un homme d’affaires de Taïwan, également dans le domaine des Bubble tea, qu’il a trouvé la formule idéale. En raison de la pandémie, ces pourparlers n’ont dû se dérouler qu’à distance, et ce, par vidéo.

« Au début, ce qu’il avait développé, cela ne marchait malheureusement pas. Il y avait notamment des ingrédients qui ne respectaient pas les normes canadiennes », donne comme exemple l’homme d’affaires.

Les Bubble tea Bobba, qui sont à base de thé et de perles de jus de fruits, seront fabriqués et embouteillés à partir de Québec dans les installations de la compagnie Lao kombucha. Les perles proviendront toutefois de Taïwan. Environ 50 000 bouteilles seront concoctées par mois.

Croissance

M. Fiset espère faire grandir rapidement sa nouvelle entreprise et offrir d’ici un an ce produit dans l’Ouest canadien ainsi que dans d’autres pays.

« Pour le moment, je n’ai pas la capacité de production. Toutes les billes sont encore mises à la main dans les bouteilles », explique-t-il, analysant actuellement un projet d’automatisation pour sa chaîne de production.

L’entrepreneur affirme qu’il s’agit du premier Bubble tea prêt-à-boire à être commercialisé à grande échelle dans des supermarchés.

Plusieurs comptoirs offrent déjà ces breuvages qui ont gagné en popularité ces dernières années au Québec. Des ensembles pour fabriquer à la maison des Bubble tea sont également disponibles dans des épiceries.

La marque Bobba sera offerte en trois saveurs, soit fraises-matcha, pêche-thé noir et melon d’eau-matcha.

À VOIR AUSSI