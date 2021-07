Un nouveau studio de tournage de 76 M$ pour MELS

MELS construira un nouveau studio de tournage à Montréal, le MELS 4, un projet de 76 M$ pour lequel Québec accorde un prêt de 25 M$.

MELS procédera à la construction d’espaces supplémentaires de tournage d’envergure ainsi que d’achat équipements de pointe.

Le nouveau studio de 160 000 pieds carrés pourra notamment accueillir de grandes productions locales et étrangères.

C’est par le truchement d’Investissement Québec que MELS Studios et postproduction obtiendra son prêt.

MELS est un leader de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Canada.

L’entreprise dispose de plusieurs studios de différentes tailles à Montréal et sur la Rive-Sud.

Membre de Groupe TVA, MELS Studios offre de nombreux services: la location de studios et d'équipement, les effets visuels, de la postproduction image et son, distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, web et sur les appareils intelligents en plus d'un plateau de production virtuelle.