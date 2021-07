Un retour qui n'aura pas lieu de sitôt pour Conor McGregor

Aux dires du président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, le combattant Conor McGregor reviendra dans l’octogone, mais cela nécessitera du temps.

• À lire aussi: De belles histoires de boxe

• À lire aussi: Conor McGregor est un «paquet d’excréments», selon Khabib Nurmagomedov

Le dirigeant a été assez bref quand il fut interrogé à ce sujet par le site TMZ Sports cette semaine. Samedi passé, la vedette des arts martiaux mixtes a subi une fracture de la cheville durant son combat face à Dustin Poirier et a été opéré pour ce problème quelques jours plus tard.

«Il sera de retour d’ici un an», a prédit White.

McGregor a quitté l’hôpital mercredi. L’athlète de 33 ans a perdu ses deux derniers duels contre Poirier et ne compte qu’un gain à ses quatre plus récentes sorties. Par ailleurs, l’ancien champion des poids légers a déclaré récemment qu’il éprouvait déjà des ennuis avec sa jambe qui était quelque peu fissurée, et ce, avant son rendez-vous du weekend passé.