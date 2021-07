CELLIER, François Gérard



À Trois-Rivières, le dimanche 4 juillet 2021 est décédé subitement, à l'âge de 57 ans, François Gérard Cellier, conjoint de France Bourassa.Fils de feu Gérard Cellier, il laisse également dans le deuil sa mère Marie-Françoise Michon (Marcel), ses deux soeurs Irène (Frédéric) et Catherine, ses demi-frères Guillaume Lemée (Julie) et Yan, sa demi-soeur Annick (Francis), son beau-père Gilles Bourassa (feu Gisèle Lizé), sa belle-soeur Sylvie Bourassa, sa nièce Isabelle et ses neveux Antoine, Alexandre, Olivier, Pierrot-Baptiste, Ludovic, Elliot, Zacharie de même que plusieurs parents et amis.Une cérémonie a eu lieu en présence de la famille et des amis, en tenant compte de la quantité limitée de personnes pouvant y assister en raison de la pandémie actuelle.