BROCHU, Donat



Le 8 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé Donat Brochu, époux de feu Gisèle Lapointe.Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Linda) et Rémi (Suzanne), ses petits-enfants Maxime, Olivier, Louis-Charles et Audrey, ses frères et soeurs, ses neveux et nieces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 24 juillet dès 13h à 16h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à 16h et une diffusion web sera disponible en direct au www.funeraweb.tvAu lieu de fleur, un don à la Recherche sur le cancer et à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié.