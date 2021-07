GAGNON, Édouard



À Ste-Anne-de-la-Pérade, le 27 juin 2021, s'est éteint Édouard Gagnon à l'âge de 92 ans. Il était le fils de feu Joseph Gagnon et de feu Valentine Rose.Dernier membre de sa nombreuse fratrie, il rejoint sa petite-fille Marlène et laisse dans le deuil ses enfants : Luce, Yves (Gaétane St-Amand) et Johanne (Jean-Guy Leduc), ses petits-enfants Pascal, Marie-Pierre, Vincent, Félix, Anie, Pascal, Virginie et Lawrence, ses arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.Sa famille tient à remercier la Docteure Julie Leclerc et le personnel du CHSLD de Ste-Anne-de-la-Pérade pour les soins attentionnés qui lui ont été prodigués.Édouard Gagnon a mené une brillante et longue carrière comme permanent syndical au sein du CTC et de la FTQ. Habile négociateur, il fut un ardent défenseur des droits des travailleurs, particulièrement en Mauricie, en Gaspésie, en Abitibi, sur la Côte-Nord et dans les Laurentides. C'était un homme fier et droit.Nous nous réunirons pour le saluer le samedi 24 juillet 2021, de 10h à 12h et de 13h à 14h suivi d'un hommage par la famille à la :Suivra l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme à 15h.