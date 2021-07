HUET, Louise



À Montréal, le vendredi 9 juillet, à l'âge de 77 ans, est décédée Louise Huet.Elle laisse dans le deuil ses deux grandes amies Jeannine et Diane, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 24 juillet dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée sur place à 12h. Une limite de 50 personnes à la fois, au salon, sera permise.Au lieu de fleurs, un don à la Société d'Alzheimer serait apprécié.