CHRISPIN, Wilsend

À St-Eustache, le 10 juillet 2021, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Wilsend Chrispin, fils de M. Wilner Chrispin et de Mme Micheline Jérôme.Outre ses parents il laisse dans le deuil son épouse Julie Turcotte, ses filles Noémie et Gabirelle, son frère Jean-Romel (Anis), sa soeur Judith, ses nièces, ses beaux-parents Alain et Jocelyne, sa belle-soeur Isabelle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 22 juillet de 16h à 20h. Une cérémonie y sera célébrée dans l'intimité le vendredi 23 juillet, suivie de l'inhumation au cimetière Repos St-François d'Assise, Montréal.