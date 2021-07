ROBIDOUX, Jean Charles



À St-Eustache, le 11 mai 2021, à l'âge de 76 ans est décédé M. Jean Charles Robidoux, époux Mme Nicole Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Patrick (Martine, Éliot), Nicolas et Louis-Alexandre ainsi que sa belle-fille Valérie, ses deux petites-filles Marianne et Florence, sa soeur Lucie, son frère François (Monique), son neveu Philip, ses deux nièces Sophie et Isabelle et ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances lors des funérailles le samedi 7 août à 11h45 en l'Église Sainte-Scholastique de Mirabel au 145 rue Saint-Vincent. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.