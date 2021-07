DESJARDINS née LEGAULT

Thérèse



Au CHSLD des Hauteurs de Ste-Adèle, le 4 juillet 2021, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Thérèse Legault, épouse de feu M. Roger Desjardins et mère de feu Yves Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Nicole, Claire (Pierre Lépine), Lyne, Daniel (Sophie Julien), Yves (Francine Dubé), ses petits-enfants Michelle, Mélanie, Jean-Francois, Marie-Hélène, Josiane, Laurence et Julien, ses arrière-petits-enfants Nathan, Liam et Céleste, sa soeur Henriette, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis(es).La famille vous accueillera le samedi 24 juillet à 10h30, en l'église de Ste-Agathe-des-Monts.Comme geste de sympathie, un don à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut serait apprécié. Les dons seront dédiés au CHSLD des Hauteurs./fondationmedicale/DIM/