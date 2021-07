GOURDEAU, Jean-Paul



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Jean-Paul Gourdeau, ingénieur, survenu le 29 juin 2021 à l'unité des soins palliatifs du nouveau CHUM.Il laisse dans le deuil son épouse et complice des 70 dernières années, Jeannine Lamarre et ses enfants : Pierre (Johanne Levesque), Lucie (Yves Beaudoin), Louis (Nathalie Morand) et Joanne (Albert Lévy-Soussan). Il laisse aussi plusieurs petits-enfants : David, Éliane, Sébastien (Maryanne), Guillaume (Julie), Li-Anne, Sarah-Kim, Roxanne (Cedric), Noémie, Jasson (Kim) et son arrière petit-fils Justin. Il laisse aussi ses soeurs, ses belles-soeurs et beaux-frères.Natif de Québec où il commença son cours d'ingénieur à l'Université Laval, il poursuivit ses études à l'École Polytechnique de Montréal. Par la suite, il gradua de l'Université Harvard où il reçut une maîtrise en génie sanitaire. Il fût pendant seize (16) ans Président de S.N.C., Président du conseil de S.N.C.-Lavalin pendant deux (2) ans et Président du conseil d'administration et Principal de l'École Polytechnique de Montréal pendant dix (10) ans.Il fût décoré de l'ordre du Canada, il reçut un doctorat honorifique en droit de l'Université Concordia et la " Gloire de l'Escolle de l'Université Laval ". Il s'est impliqué dans plusieurs activités dont : Co-Président de la campagne de financement du 125e anniversaire de l'École Polytechnique, Président de la campagne de Centraide, membre du Conseil d'administration de l'Université de Montréal. Il siégea en tant que Président du Conseil de l'Hôpital Notre-Dame du centre de Recherche de Louis Charles-Simard au niveau de la recherche sur le cancer et membre du Conseil du Musée de la Civilisation de Montréal.Il a fait partie de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, de l'Association Québécoise des techniques de l'eau (ancien président), l'Association des ingénieurs conseil du Canada (ancien président), l'Association des exportateurs canadiens (ancien président), la Fédération Internationale des ingénieurs-conseils (ancien vice-président) et de l'Académie Canadienne du génie (ancien président). Jean-Paul Gourdeau a aussi œuvré au sein du Conseil des sciences du Canada et au Conseil consultatif de la Commission d'initiative et de développement économique de Montréal (CIDEM). Il a été membre des Conseils d'administration de : Groupe DMR, la Société Sandwell Ltée, Pratt & Whitney Canada Inc, la Société d'édition de la revue Forces, Comité consultatif sur le commerce extérieur - ministère des affaires extérieures du Canada, Conference Board du Canada et la Bourse de Montréal.La famille recevra les condoléances au:4525 CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle samedi 17 juillet de 15h à 17h suivi d'une cérémonie religieuse au salon à 17h.Jean-Paul Gourdeau était entièrement dédié à son travail et à sa profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la " Fondation et alumni de Polytechnique de Montréal ". Vos dons seront versés à la " Bourse d'excellence Jean-Paul Gourdeau " laquelle permettra à un étudiant de premier cycle d'en bénéficier.