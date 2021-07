ROCHON, Raymond



De Sainte-Catherine, le 3 juillet 2021, est décédé M. Raymond Rochon à l'âge de 75 ans, époux de Mme Nicole Bilodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Elaine) et Annie, ses petits-enfants Mélodie, Vincent, ses frères et soeurs Rita, Claude, André, Roland, Jean et Denise. Prédécédé par ses frères et ses soeurs Armand, Claire, Jacques et Jeanne. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 24 juillet de 14h00 à 17h30. Une célébration aura lieu sur invitation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.