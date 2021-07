LEBLANC, André, p.m.é.

M. l'abbé André LeBlanc, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Montréal, le vendredi 9 juillet 2021 à l'âge de 90 ans et 3 mois.Né à Kamouraska le 5 avril 1931, il était le fils de Joseph-Narcisse LeBlanc et de Marie-Alice Pelletier. Il a fait ses études secondaires aux Collèges de Lévis et de Montréal, au Séminaire de Philosophie de Montréal, puis ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1957.Après des études à Rome en théologie et en Écriture sainte (1958-61) et de l'enseignement à Québec (1961-62) et à Pont-Viau (1962-67), il est parti pour le Chili le 20 août 1967 où il travailla jusqu'en 1971. Il a aussi été missionnaire au Honduras (1972-78) et au Guatemala (1979-80).Au Canada, il a travaillé à la revue des Missions-Étrangères (1971-72) et à la formation (1961-67). Il a également été professeur à l'Université St-Paul d'Ottawa (1980-93) et animateur de retraites (1981-2014). À son décès, il vivait retraité à la Maison centrale de Pont-Viau.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, son fils spirituel Jean-Frédéric Beauchamp, ses belles-soeurs Claire Michaud et Thérèse Langelier, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu mardi le 20 juillet 2021, à 19h30 à la :180 PLACE JUGE-DESNOYERS, LAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu mercredi le 21 juillet à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.À cause des restrictions liées à la COVID-19, la participation aux funérailles est réservée à la famille, à ses confrères et à quelques amis proches.Télécopieur : 450-667-4194Courriel : smepq@smelaval.orgSite internet : https://www.smelaval.org