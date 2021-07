DESJARDINS, Françoise

(née Ouimet)



De Rosemère, le 11 juillet 2021, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Françoise Ouimet, épouse de feu Sylvio Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane, Nathalie et Carl, ainsi que ses 3 petits-enfants, Alexia, Annabelle et Émile, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 23 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 24 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.