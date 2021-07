FORTIN, Conrad



À La Maison des Aînés de Saint-Timothée, le 9 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Conrad Fortin de Sainte-Catherine, époux de feu Francine Fortin (St-Gelais).Outre son épouse, il va rejoindre ses enfants feu Paul, feu Tony et feu Annie.Il laisse dans le deuil ses enfants, André (Linda Lévesque), France (André Laroche), Isabelle (Claude Gratton), ses petits-enfants Annie, Tony, Marie-Josée, Dominik, Audrey, Dany et Simon, ses 3 arrière-petits-enfants Zachary, Félix et Ethane, son frère et ses soeurs, ainsi plusieurs autres parents et amis incluant particulièrement son neveu Michel Savard (Louise Deslauriers) et Marcel Lavoie (France Dupré).La famille recevra les condoléances le mercredi 21 juillet 2021 de 13 h à 17 h à la :En raison des circonstances actuelles, un maximum de 50 personnes à la fois au salon est permis.Une cérémonie suivra à 17 h en la chapelle de la résidence funéraire. Pour y assister virtuellement, rendez-vous au :/avis-de-deces/conrad-fortin-201563/