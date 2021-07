DÉPATIE, Roland



À Repentingy, le 18 juin 2021, est décédé sereinement M. Roland Dépatie à l'âge de 91 ans et un jour.Il laisse dans le deuil son épouse des 69 dernières années Rita LeBrun, ses enfants Alain (Suzanne), Jacques et Lise (Pierre), ses petits-enfants Laurence (Alexandre), Geoffroy, Violette (Sean), Jean-Philippe (Roxanne) et Geneviève, ses arrière-petits-enfants Adrien et Théo.Il laisse aussi son frère Pierre (Nicole), ses belles-soeurs Claudette (Bernard) et Huguette (feu Robert) et de nombreux neveux et nièces.Il aurait aussi voulu saluer les retraités de la Pétrolière Impérial (Raffinerie de Montréal-est) et les bénévoles du baseball amateur de la région de Repentigny.La famille recevra les souhaits de sympathie à l'église Notre-Dame-des-Champs de Repentigny le 24 juillet 2021 à 10h du matin, la cérémonie religieuse aura lieu à 11h au même endroit.Prière de ne pas envoyer de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.