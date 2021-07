VERMETTE, Marcelle (Murielle)



À Châteauguay, le 11 juillet 2021, est décédée, à l'âge de 93 ans Mme Marcelle Vermette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Ginette Lalonde), Jacques (Evelyne Greffet) et Huguette (Michel D'Aragon), ses petits-enfants, Frédéric, Lyne-Marie, Nolwenn, Kendric et Lune, ses arrières-petits-enfants, Nathan, Justine, Kylianne, Olivier, Élizabeth et Émilie ainsi que de nombreux parents et amis. Elle rejoint son époux, Jean Mathieu et son fils, Daniel Mathieu.À la demande de Mme Vermette, il n'y aura pas de service ni de visites. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.La famille tient à remercier le personnel médical de l'Hôpital Anna-Laberge.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire:info@alexandrenicole.com