TANGUAY-ROLLIN, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lise Tanguay-Rollin, survenu le 7 juillet 2021, à l'âge de 75 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur André Rollin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Natalie (André), Chantal (Benoit) et Daniel (Annick), ses petits-enfants Vincent, Andréann, Catherine, Antoine, Ariane et Alexis, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 juillet 2021 de 9 h 30 à 19 h à la :En raison des circonstances actuelles, un maximum de 50 personnes à la fois est permis au salon.