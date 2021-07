DELORME (née ASSELIN)

Colette



À Montréal, le 12 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Colette Delorme, épouse de feu Roger Delorme.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (Carole), Réjean (Jacinthe), Yves (Hélène) et Jean-Guy, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 juillet 2021 de 14h à 17h, suivi des funérailles à 17h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos gestes de sympathie peuvent être exprimés par un don à la Fondation québécoise du cancer :