GUILLEMETTE, Alfred



F.É.C. (Frère Isidore)Frère Alfred Guillemette, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, à l'âge de 98 ans et 7 mois. Fils de Romuald Guillemette et de Marguerite Rhéaume, il naquit à St-Isidore (Dorchester), le 7 décembre 1922. Entré chez les F.É.C. en 1940, il se dévoua à l'éducation des jeunes pendant quelques années au Québec, puis pendant 54 ans au Cameroun, plus 2 ans en Haïti. Rentré au pays en 2002, il travailla au service de ses confrères à Québec (Ste-Foy), puis y prit sa retraite. En 2019, il poursuivit cette retraite à la Résidence De La Salle à Laval.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté religieuse, sa soeur Suzanne (Yves Demers), sa soeur Rita (feu Ernest Proulx), son frère Roger (feu Jacqueline Demers), sa soeur Marie (feu Oscar Plamondon) et sa soeur Hélène (feu Paul Maranda).Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, 2550, rue Biencourt, Québec (Sainte-Foy), le mardi 20 juillet 2021, à 11 h. L'église sera ouverte une heure auparavant pour accueillir l'urne et les participants. (Apportez un couvre-visage). L'inhumation aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.