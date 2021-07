LAVERGNE, Lucie



Le 16 mars 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée Lucie Lavergne, conjointe de Ronald Therrien.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles Andrée-Anne et Marie-Pier (Alexandre), son petit-fils Miguël, ses soeurs Johanne (Gilles), Chantal et Josée (Keerthi), ses neveux et nièces, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis.Elle est partie rejoindre ceux qui nous ont également quittés trop tôt, son père Alfred Lavergne, sa mère Mariette Lanthier ainsi que ses frères et soeurs.La famille recevra les condoléances le samedi 24 juillet 2021 de 10h à 14h30 :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 24 juillet à 15h, à l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.