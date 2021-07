LETENDRE, Jean



Le 13 juin 2021, est décédé Jean Letendre à Mascouche.Il laisse dans le deuil sa conjointe Gisèle (Dany et Éric), les enfants de Jean (Patrick et Brigitte), son frère et ses soeurs, plusieurs neveux, nièces et petits-enfants.Une cérémonie aura lieu samedi le 24 juillet à 16h à l'église St-Henri, au 3000 chemin Sainte-Marie à Mascouche, J7K 1P1.