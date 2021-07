ST-LOUIS, Olivier



À son domicile, entouré de l'amour de sa famille, le 13 juillet 2021, est décédé à l'âge de 23 ans, Olivier St-Louis, fils de Mme Josée Forand et de M. Robert St-Louis, demeurant à Repentigny.Olivier laisse dans le deuil ses parents : Robert St-Louis et Josée Forand; sa soeur Véronique St-Louis; ses grands-parents paternels : Noël St-Louis (Louise Asselin) ; ses grands-parents maternels : Régis Forand (Claudette Robitaille); ses tantes et ses oncles : François St-Louis (Maude Forand), Marielle St-Louis (Jean Flageole), Line Forand (René Petitclerc), Tomy Forand (Jessica St-Germain); ses cousines et ses cousins : David Petitclerc (Abischa Ruel), Josiane Petitclerc (Philippe Bergevin) et leur enfant Olivia Bergevin, Karel St-Louis, William St-Louis, Rosie Forand, Benjamin Forand et Magaly Forand ainsi que de nombreux amis.Les arrangements funérailles sont à finaliser et ils vous seront communiqués sous peu.La famille désire témoigner de la reconnaissance au personnel en oncologie, CHUM, en oncologie, hôpital Maisonneuve Rosemont et du docteure Marie-Anne Archambault hémato-oncologue, hôpital LeGardeur ainsi que l'infirmière Line Tremblay, hôpital LeGardeur.Toute marque de sympathie peut se témoigner par un don pour la Leucémie aux différentes fondations des Centres Hospitaliers mentionnés ci-haut.