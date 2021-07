CORNELLIER, Claudette



C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Claudette Cornellier, âgée de 80 ans, survenu à Montréal le 12 avril 2021.Fille de feu Joseph Cornellier et de feu Hélène Désourdy, elle laisse dans le deuil son époux Fernand De Grandpré, sa fille Élaine (Ashagrie Getahun), sa fille Marie-Josée (Brian Ritchie), ses petites-filles Alexandra et Élizabeth, ses soeurs Denise et Marie-Berthe (Magloire Ouellet), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 31 juillet 2021 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe. En raison des circonstances actuelles, un nombre limité de personnes,, pourront être présentes à la cérémonie qui aura lieu à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Leucan (Défi têtes rasées) au lien suivant :ou à la Société canadienne du cancer.