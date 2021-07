MALO, Paul



Chers parents et amis,Vos messages de sympathie reçus après le décès de notre père nous ont beaucoup touchés et nous ont aussi apporté un précieux soutien pendant cette période de deuil initiale. Hélas les restrictions très strictes imposées alors par la pandémie du COVID-19 nous ont empêchés de tenir le service funéraire auquel notre cher père avait droit de s'attendre.Le relâchement actuel de ces mesures restrictives nous permet d'enfin pouvoir offrir un dernier hommage à notre défunt père. Les funérailles auront donc lieu le samedi 31 juillet 2021 à 15h en l'église Sainte-Famille à Boucherville. Une veille funéraire aura lieu le vendredi 30 juillet de 17h à 20h au:BOUCHERVILLETÉL : 450-655-6036Il sera également possible de venir au salon funéraire le jour des funérailles de 13h30 jusqu'au départ pour l'église.