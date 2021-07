PINSONNAULT née LANDRY

Thérèse



À Brossard, le 29 mai 2021, est décédée Mme Thérèse Landry, épouse de feu Lionnel Pinsonnault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre et Claude, leur conjointe Anita et Évelyne ainsi que leur famille respective.Selon ses volontés, la famille vous accueillera au :LONGUEUIL, 450 443-6667Salonfunerairelfc.comPropriétaire, Robert Cenacle samedi 24 juillet 2021 à compter de 13h, suivi d'une cérémonie avec la famille et les amis proches à 15h au salon.Au lieu de fleurs, un don pour le Centre de soins palliatifs Samuel-de-Champlain, 5050, place Nogent à Brossard, serait apprécié.