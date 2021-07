OUELLETTE, Lise



À Sainte-Adèle, le 29 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lise Ouellette, épouse de M. Donat Ouellette. Elle demeurait à Saint-Sauveur.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Johanne, Yvon (Martine Benoit) et Christian, ses petits-enfants : Michael, Noémie, Jennifer et Stéphanie, ses nièces et son neveu : France, Maryse et Alain Ouellette ainsi que la famille Vandette.Une cérémonie sera célébrée à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer Laurentides :