VIAU, Jeannine

(née Cousineau)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Cousineau, de Vaudreuil-Dorion, décédée le 29 décembre 2020 à l'âge de 88 ans, épouse de feu M. Joseph Viau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Carole (Robert) et Michel, ses petits-enfants Mélissa (Jeffrey) et Éric, son arrière-petite-fille Olivia, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 31 juillet 2021, à 13h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges ou à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.www.aubryetfils.com