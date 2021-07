Carey Price aurait levé sa clause de non-mouvement en vue du repêchage d’expansion dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’a rapporté l’informateur de The Athletic, Pierre LeBrun, samedi, via son compte Twitter. Les listes de joueurs protégés par chaque équipe seront vraisemblablement rendues publiques dimanche, mais certains journalistes ont visiblement reçu des tuyaux.

Si les rumeurs des dernières semaines laissaient croire que le gardien auxiliaire, Jake Allen, serait la cible du nouveau club, Price viendrait chambouler le plan. En rendant vulnérable le portier numéro 1 du Canadien de Montréal, le club pourrait protéger Allen et miser sur le fait que le Kraken ne désirerait pas s’enliser avec l’onéreux contrat de Price, qui commande 10,5 millions de dollars par an pour encore cinq saisons, jusqu’à l’âge de 38 ans.

Les équipes du circuit Bettman avaient jusqu’à 17h, samedi, pour remettre leur liste de protection en vue de mercredi, alors que l’arrivée du Kraken de Seattle sera rendue officielle.

Le Kraken sort tranquillement ses tentacules

Ron Francis aura l’occasion de mettre la main sur plusieurs joueurs d’impact, mercredi prochain. Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la formation partante du Kraken, en octobre prochain.

Les attaquants

Les Predators de Nashville pourraient offrir sur un plateau d’argent le premier pivot du Kraken. Selon LeBrun, Matt Duchene serait susceptible de devoir faire ses valises pour prendre la direction de Seattle. Il entamera la saison prochaine la troisième année d’un pacte de sept ans qui lui rapporte annuellement huit millions de dollars. Il a seulement récolté 13 points en 34 rencontres la saison dernière après en avoir réussi 42 à la saison initiale de son pacte. Un changement de décor pourrait lui faire du bien. Ryan Johansen, anciennement marqueur de 33 buts, pourrait aussi être choisi par le Kraken.

Le journaliste de la chaîne Sportsnet, Elliotte Friedman, a pour sa part évoqué la possibilité de voir l’attaquant des Flyers de Philadelphie, Jakub Voracek, être sélectionné par la nouvelle formation. Avec Claude Giroux et Kevin Hayes qui ont une clause de non-mouvement à leur contrat, les 8,25 millions de dollars associés à celui du Tchèque pourraient s’envoler. Les Flyers ont fait samedi l’acquisition de Ryan Ellis et de son salaire de 6,25 millions de dollars par an. La gestion budgétaire sera de mise pour Chuck Fletcher, qui n’a que cinq défenseurs de calibre professionnel sous la main. Ses deux gardiens, Carter Hart et Brian Elliott, sont également à la recherche d’une nouvelle entente.

Le journaliste Frank Seravalli a indiqué que les Blues de St. Louis auraient convaincu Vladimir Tarasenko de lever sa clause de non-échange, car ils auraient l’intention de protéger l’attaquant Ivan Barbashev à sa place. Le Russe n’a disputé que 34 matchs lors des deux dernières campagnes, en raison de blessures. La relation entre l’athlète et la formation s’est détériorée dû à la gestion de ses dossiers médicaux et un changement d’air semble imminent.

Rappelons que le premier trio des Golden Knights de Vegas à l’époque, composé de Reilly Smith, William Karlsson et Jonathan Marchessault, avait été formé grâce au repêchage d’expansion.

Les arrières

Les Devils du New Jersey ont fait l’acquisition jeudi du défenseur Ryan Graves, ce qui pourrait bien signifier la fin du séjour de P.K. Subban avec cette équipe. Il ne reste qu’un an à l’entente de l’Ontarien, qui commande huit millions de dollars annuellement. La saison dernière, l'ancien gagnant du trophée Norris a récolté 19 points en 44 matchs pour la formation évoluant à Newark et pourrait potentiellement être le vecteur offensif de la brigade défensive du Kraken.

Chez les Flames de Calgary, le capitaine Mark Giordano avait déclaré mardi dernier qu’il aurait à avoir des «discussions pour adultes» avec son DG Brad Treliving au sujet d’échanges potentiels et du repêchage d’expansion. Il pourrait amener une bonne dose de leadership à une formation, peu importe laquelle.

De l’embarras devant le filet

Ancien portier numéro 1 chez les Capitals de Washington, qui évolue maintenant pour les Canucks de Vancouver, Braden Holtby pourrait être une cible de choix pour le Kraken. Thatcher Demko a signé une entente de cinq saisons en mars dernier et semble représenter le futur de la formation de la Colombie-Britannique, qui devrait lui offrir sa protection.

Seravalli affirme également que les Kings de Los Angeles rendront vulnérable le gardien Jonathan Quick, qui les a menés à deux conquêtes de la coupe Stanley, en 2012 et en 2014. Il reste deux campagnes au pacte du cerbère de 35 ans, qui commande 5,8 millions de dollars par an.

Seattle serait sur le point de s’entendre avec le gardien Chris Driedger des Panthers de la Floride, selon LeBrun. Le gardien s’est démarqué lors de la récente saison en obtenant 14 victoires sur 23 départs. Le vétéran Sergei Bobrovsky est protégé par une clause de non-mouvement et le jeune Spencer Knight a impressionné en séries, ce qui limite la place de Driedger à Sunrise.

Les options, surtout les bonnes, seront assurément présentes pour le Kraken, qui aura une formation compétitive.